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МЭА предупредило Европу об угрозе для промышленности из-за газа

Глава МЭА Бироль: дорогой газ в Европе ставит под угрозу тяжелую промышленность

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Высокие цены на газ в Европе ставят под угрозу existence тяжелой промышленности в регионе. Об этом сообщает ТАСС цитируя главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

По его словам, текущие цены на газ в Европе в 4 раза выше, чем в США, и в 3 раза выше, чем в Китае.

«Первоочередная задача — преодолеть эту невыгодную для европейской промышленности ценовую зависимость, будь то с помощью субсидий или других мер. В этом секторе занято около 10 млн человек. Если правительства не примут правильных решений, многие отрасли исчезнут или перенесут производство в США и на Ближний Восток», — предупредил Бироль.

По его мнению, в первую очередь от высоких цен может пострадать металлургия. Если ситуация не изменится, предприятия будут вынуждены либо закрыться, либо перенести производство туда, где энергоносители дешевле.

Недавно МЭА спрогнозировали сохранение газового кризиса в 2023 году.

Ранее в Москве заявили о неспособности Евросоюза отказаться от закупок российского СПГ.

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