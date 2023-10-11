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Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба в Турции

Путин: газовый хаб в Турции подразумевает создание электронной торговой площадки

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проект газового хаба на территории Турции предполагает создание электронной площадки торговли топливом в Европе. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на пленарной сессии Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, передает РИА Новости.

Он отметил, что в реализации данной инициативы заинтересованы все страны. В первую очередь это касается Москвы, Анкары и всех европейских государств, которые хотят приобретать российские энергоресурсы.

«Здесь речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент», — подчеркнул Путин.

Также во время своей речи президент признался, что не может объяснить отказ Европы от экспорта российского газа. По словам главы государства, действия стран региона нельзя объяснить при помощи здравого смысла.

В то же время российский лидер уточнил, что сейчас Европейский союз (ЕС) вынужден переплачивать за поставки нефти и газа. По этой причине экономика государств региона находится на «нулевой отметке», резюмировал Путин.

Ранее стало известно о планах РФ и Турции активизировать работу по созданию газового хаба.

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