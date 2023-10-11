Путин подтвердил, что для поставок газа в ФРГ по «СП» достаточно «нажать кнопку»

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что для поставок газа в ФРГ по оставшейся нитке «Северного потока» достаточно «нажать кнопку». Об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Он счел «неумным экономическим поведением» и вредом для немецкой экономики отказ от поставок по газопроводу.

Путин подчеркнул, что Россия не получала от Германии сигналов о готовности запустить поставки газа по оставшейся ветке «Северного потока — 2», при этом ФРГ, скорее всего, получает часть топлива, который идет транзитом через Украину

Российский лидер назвал подрыв «Северных потоков» актом терроризма. По словам президента, взрывы на газопроводах не расследуются, а обращения России по участию в расследовании — игнорируются.

11 октября в Швеции признались, что не могут установить причастных к взрывам на «Северных потоках». Совместное расследование взрывов на газопроводах прокуратурой и службой безопасности не дало результатов.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».