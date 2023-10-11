Путин отметил рост реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в январе-марте 2023 года выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в еврозоне — упали на 1,2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели – 2023. Его слова приводит газета «Известия».

«Напомню, что в Российской Федерации <...> за второй квартал — плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен — «Газета.Ru»)», — отметил российский лидер.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2023 года увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом к четвертому кварталу прошлого года данный показатель уменьшился на 28,2%. Минэкономразвития РФ ожидает, что реально располагаемые доходы граждан в этом году увеличатся на 3,4%. Путин в апреле оценил, что реальная зарплата в целом по стране в 2023 году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные доходы населения — на 2-3%.

Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября заявил, что доходы россиян, в том числе реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, но все еще остаются достаточно небольшими. По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года реальные зарплаты в России выросли на 7%, а в июне средняя зарплата достигла 76,5 тыс. рублей и превысила прошлогодний показатель на 14%.

Ранее стало известно, почему увеличилось число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей.