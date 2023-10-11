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Венесуэла и США работают над смягчением санкций

Венесуэла и США продолжают работу над соглашением о смягчении нефтяных санкций

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Ivan Alvarado/Reuters

Заместитель министра нефтяной промышленности Венесуэлы Эрик Хасинто Перес на полях Российской энергетической недели (РЭН) рассказал ТАСС, что власти Венесуэлы и Соединенных Штатов работают над тем, чтобы одобрить соглашение об ослаблении санкций против республики.

«Наше правительство работает с властями США, чтобы одобрить новое соглашение», — ответил он на вопрос о том, близки ли стороны к достижению договоренности.

До этого представитель Государственного департамента прокомментировал информацию о возможном соглашении между США и Венесуэлой, в рамках которого Вашингтон готов смягчить санкции. По его словам, администрация США готова рассмотреть возможность изменения санкционного режима в отношении Венесуэлы, если в стране будут проведены демократические реформы и созданы условия для свободных и справедливых президентских выборов.

Ранее глава МИД Венесуэлы сообщил об итогах работы на Генассамблее ООН.

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