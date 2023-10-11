В России решили сократить расходы бюджета на инфраструктуру

В России принято решение сократить расходы федерального бюджета на развитие инфраструктуры в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект бюджета на 2024–2027 годы.

Согласно документу, финансирование мероприятий по модернизации и расширению инфраструктуры будет уменьшено почти на 12% по сравнению с планом на 2023–2025 годы — до 101,6 млрд рублей.

Больше всего сократят расходы на развитие морских портов — в 4 раза, до 2,8 млрд рублей. Финансирование региональных аэропортов упадет на 21,9%, до 27,4 млрд рублей. На 5% урезаны расходы на самый крупный инфраструктурный проект — развитие Севморпути. Вместе с тем увеличено финансирование Центрального транспортного узла.

Ранее Минфин объяснял сокращение расходов бюджета необходимостью решения «финансово емких задач». Первоначально расходы 2024 года оценивались в 29 трлн рублей, но в итоге выросли до 36,6 трлн.

Ранее Госдума планировала проанализировать субсидии на кредиты в проекте бюджета.