В Бельгии рассказали о возможном введении новых антироссийских санкций

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европейский Союз и G7 сейчас «близки» к созданию системы, позволяющей вводить санкции против российских алмазов. Об этом сообщает РИА Новости.

Бельгийский премьер сделал заявление на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

«Бельгия играет важную роль в мировой торговле алмазами. Мы хотим, чтобы российских алмазов более не было на рынке», — пояснил Александр де Кроо.

По словам политика, самым оптимальным способом реализовать поставленную задачу станет внедрение системы отслеживания происхождения алмазов.

«Мы приблизились к созданию этой системы», — добавил бельгийский премьер-министр.

Примерные сроки введения новых ограничений против РФ Александр де Кроо не назвал.

До этого глава Европейского совета Шарли Мишель заявил, что ЕС продолжает готовить санкции против алмазов России. Санкции планируется ввести с 2024 года.

Также сообщалось, что полный запрет на поставки российских алмазов может нанести серьезный ущерб мировому рынку драгоценных камней.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.