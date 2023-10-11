В России оценили трехзначный курс доллара

Курс доллара в 100 рублей приводит к продажам валюты российскими инвесторами и компаниями. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Доллар продолжает совершать разнонаправленные движения вокруг уровня 100 рублей. Он выступает для многих участников валютного рынка — инвесторов и компаний — серьезным триггером, так как ранее российские власти при достижении этой отметки активизировали дискуссии по поводу мер стабилизации курса рубля. К тому же подобные «круглые» уровни для многих являются психологически важными, провоцируя на совершение сделок по продаже валюты», — объяснил он.

По словам Бабина, определенная стабилизация курса рубля, произошедшая после всплеска волатильности и обновления полуторалетних минимумов в понедельник, может свидетельствовать о достижении сбалансированности валютного рынка.

«Этому могло способствовать улучшение ситуации с притоком иностранной валюты, что позволяет пока обеспечивать повышенный спрос на нее без дальнейшего ослабления курса рубля. Если под воздействием вероятного увеличения экспортной выручки эта тенденция усилится, рубль способен прейти к более или менее устойчивому укреплению», — заключил Бабин.

Курс рубля в начале торгов Мосбиржи укрепился, но вскоре сдал позиции, обновив дневной минимум. Однако на старте основной сессии российская валюта быстро восстановилась, переписав сегодняшнюю вершину. На момент написания заметки доллар торгуется на уровне 99,975 рубля, теряя с утра 0,345%. Евро стоит 105,9675 рубля (минус 0,4325 %).

Ранее инвестстратег «БКС Мир инвестиций» предположил, что курс доллара на неделе будет находиться в диапазоне 97-102 рубля.