Путин рассказал о перспективах развития газотранспортных систем РФ

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», где сообщил о планах объединить газотранспортные системы запада и востока страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил глава государства, сначала планируется добиться связки «Силы Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

До этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщал, что Венгрия надежно подготовилась к зиме благодаря российским поставкам.

Также в Минэкономики ФРГ уточняли, что невозможно отследить, продолжает ли поступать газ из России. Этими словами представитель ведомства ответил на вопрос, продолжает ли каким-либо образом поступать российский газ в Германию.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.