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Путин рассказал о перспективах развития газотранспортных систем РФ

Путин сообщил, что РФ объединит газотранспортные системы востока и запада страны

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РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», где сообщил о планах объединить газотранспортные системы запада и востока страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил глава государства, сначала планируется добиться связки «Силы Сибири» и «Сахалин — ХабаровскВладивосток».

До этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщал, что Венгрия надежно подготовилась к зиме благодаря российским поставкам.

Также в Минэкономики ФРГ уточняли, что невозможно отследить, продолжает ли поступать газ из России. Этими словами представитель ведомства ответил на вопрос, продолжает ли каким-либо образом поступать российский газ в Германию.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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