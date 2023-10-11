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Главным вызовом для российской энергетики назвали достижение технологического суверенитета

Зампред правления Сбера оценил перспективы российской энергетики

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Michael Probst/AP

Внешние ограничения и системные проблемы российской энергетики требуют структурной трансформации. Сейчас перед отраслью стоит шесть ключевых вызовов, отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка на бизнес-завтраке «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее», организованном Сбером в рамках Российской энергетической недели.

«Это реализация инвестиционных программ, устранение дефицита мощностей, поиск баланса между надежностью и эффективностью оборудования, дальнейшая интеграция рыночных механизмов, выбор приоритетов разработки эффективного механизма поддержки технологий, а также переосмысление вопроса оптимальных распределений расходов между регуляторами, генераторами и потребителями», — перечислил топ-менеджер Сбера.

Российская энергетическая неделя считается одой из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса, и бизнес-завтрак, организованный Сбером, стал местом встречи руководителей ведущих участников российской энергетической отрасли и крупнейших потребителей.

Главным вызовом в условиях санкций стало достижение технологического суверенитета, выяснилось в ходе опроса участников бизнес-завтрака, сегодня в импортозамещении нуждаются как сфера производства, так и передачи электроэнергии.

На втором месте по степени значимости оказалась модернизация текущей инфраструктуры. В числе важных задач участники рынка отметили строительство новой инфраструктуры, сдерживание роста тарифов на электроэнергию, энергопереход к низкоуглеродной генерации.

«Мы понимаем, что отрасли предстоит реализовать инвестиционные программы в условиях ограниченного доступа к иностранному оборудованию, технологиям и сервису», — подчеркнул Попов.

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