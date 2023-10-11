Как сохранить и повысить потенциал российской энергетики обсудили на бизнес-завтраке «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее», организованном Сбером в рамках Российской энергетической недели.

Представители генерирующих и сетевых компаний, предприятий теплоэнергетики, производители оборудования для энергетической отрасли, ассоциации «Сообщество потребителей энергии» высказали мнения о том, как развивать и модернизировать энергетическую отрасль страны под беспрецедентным санкционным давлением. Сейчас под действием ограничений попадает импорт технологий, экспорт электроэнергии, техническое обслуживание оборудования, экспорт электроэнергии.

В условиях внешних ограничений российской энергетике необходима структурная трансформация для сохранения и наращивания ее потенциала и достижения технологического суверенитета. Для решения этих задач необходимы масштабные инвестиции, по оценкам Сбера, потребуется более 8 трлн рублей, сообщил на бизнес-завтраке Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. Он отметил, что даже несмотря на падение ВВП в прошлом году, потребление энергии осталось в положительной зоне, и напомнил, что потребление электроэнергии служит индикатором состояния экономики, так что это важный сигнал.

Для российской промышленности сегодня цена электроэнергии в десять раз ниже, чем в Великобритании, а для населения — в 4 раза, подчеркнул Попов. «Россия была, есть и будет местом с самой дешевой электроэнергией в мире. И это должно быть стимулом для развития экономики страны.

Сейчас для решения первоочередных задач отрасль нуждается в инвестициях на сумму в 3,2 трлн рублей, из которых 2,5 трлн рублей требуется вложить в генерацию и 0,7 трлн рублей — в сети, сообщил зампред Сбера. По его словам это вполне достижимая цифра, и на рынке можно привлечь такой объем финансирования, и финансовый сектор готов.

«Доля отрасли в ВВП — 2,3%, это значимая, одна из крупнейших отраслей экономики, количество занятых более 1,5 млн человек, — отметил Попов. — Отрасль в хорошем, эффективном состоянии, у отрасли есть инвестиционный потенциал, далеко не во всех отраслях российской экономики складывается такая ситуация».

На первом плане сегодня поиск оптимальной модели инвестиционных программ и государственной поддержки, от которых напрямую зависит развития технологий. Реализация новых инфраструктурных проектов, повышение энергоэффективности требуют комплексных решений с учетом интересов всех участников рынка и потребителей, отметили на бизнес-завтраке.