Премьер Бельгии объяснил отказ от запрета на российские алмазы

Бельгия не будет вводить запрет на импорт российских алмазов как минимум до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра страны Александра Де Кроо, запрет будет введен только после того, как заработает согласованный странами G7 механизм отслеживания происхождения алмазов. Он должен заработать с 1 января 2024 года. Де Кроо считает, что запрет не должен быть преждевременным.

«Бельгия не может запретить импорт российских алмазов, пока этот механизм не заработает. Если запрет введем только мы, алмазы уйдут на другие рынки», — пояснил премьер.

Ранее Украина призывала ввести полный запрет на импорт алмазов из России. Однако ЕС пока не пошел на столь радикальные меры. В августе страны G7 договорились о запуске системы сертификации алмазов для ограничения торговли необработанными российскими камнями. До этого агентство Bloomberg cообщало, что запрет на торговлю российскими алмазами может быть включен в 12 пакет санкций против РФ, но после публикации пакета данного пункта там не оказалось.

Ранее АЛРОСА временно прекратила поставки алмазов в Индию.