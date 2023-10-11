ФАС возбудила дело против компании по производству стали

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Уральская сталь» из-за увеличения цен на стальной компонент свыше чем на 40% с конца прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что речь идет о заготовке двух марок, необходимых для создания железнодорожных цельнокатаных колес.
Дело возбуждено по статье о нарушении антимонопольного законодательства Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Если вину компании установят, ей придется выплатить денежный штраф.
В начале октября ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — группы «Газметаллпроект» — по статье о злоупотреблении доминирующим положением.
В конце сентября ФАС возбудила первые дела о нарушении закона о конкуренции против семи топливных компаний в пяти регионах России.
Ранее ФАС открыла дело из-за роста цен на дизельное топливо.