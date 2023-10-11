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ФАС возбудила дело против компании по производству стали

ФАС возбудила дело против «Уральской стали» из-за роста цен на заготовки

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Уральская сталь» из-за увеличения цен на стальной компонент свыше чем на 40% с конца прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о заготовке двух марок, необходимых для создания железнодорожных цельнокатаных колес.

Дело возбуждено по статье о нарушении антимонопольного законодательства Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Если вину компании установят, ей придется выплатить денежный штраф.

В начале октября ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — группы «Газметаллпроект» — по статье о злоупотреблении доминирующим положением.

В конце сентября ФАС возбудила первые дела о нарушении закона о конкуренции против семи топливных компаний в пяти регионах России.

Ранее ФАС открыла дело из-за роста цен на дизельное топливо.

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