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Решетников оценил последствия высокой ключевой ставки ЦБ РФ

Решетников: высокая ключевая ставка ЦБ может снизить инвестиционное кредитование

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Высокая ключевая ставка Центробанка РФ в долгосрочной перспективе может привести к снижению инвестиционного кредитования. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается процентных ставок и поднятия ключевой процентной ставки — мы, безусловно, понимаем логику, которой руководствуется Центральный банк, и для краткосрочных целей она понятна. Но нас беспокоят долгосрочные последствия, в первую очередь — снижение возможностей инвестиционного кредитования», — объяснил министр.

По его словам, серьезные инвестиционные проекты не могут быть профинансированы по тем ставкам, которые сейчас есть.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», ставки по инвестиционным кредитам для бизнеса в России зачастую превышают 16% годовых.

ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. До этого она была увеличена дважды. После решений регулятора банки подняли ставки по вкладам и кредитам. К чему это приведет — в материале «Газеты.Ru».

Зампред ЦБ Алексей Заботкин 10 октября не исключил, что Банк России будет в дальнейшем ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2024 году. По данным на 2 октября, она составила 5,9%. Согласно сентябрьскому прогнозу регулятора, ключевая ставка в 2024 году составит 11,5-12,5%. В 2025 году регулятор ждет ключевую ставку на уровне 7-8%.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил ситуацию с ценами в России фразой «если не покупать, то нормальные».

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