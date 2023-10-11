В РФ могут ввести ежегодную индексацию пособия по безработице

Пособие по безработице в России планируется ежегодно индексировать на уровень инфляции. Об этом рассказал ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в закон о занятости предложено внести поправку, которая позволит проводить индексацию пособия по безработице ежегодно с учетом фактической инфляции.

В настоящее время размер максимального и минимального пособия устанавливается правительством каждый год. Благодаря изменениям пособие будут индексировать исходя из уровня инфляции, уточнил Котяков.

Министр отметил, что в бюджете на 2024-2026 годы уже заложены средства на индексацию пособий. В частности, в 2024 году максимальные выплаты по безработице вырастут до 13 751 рубля, минимальные — до 1 613 рублей.

В 2023 году минимальное пособие составляет 1 500 рублей, максимальное — 12 792 рубля в первые три месяца и 5 000 рублей в следующие три месяца.

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