Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

Россия готова нарастить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление вице-премьера Александра Новака на Российской энергетической неделе.

По его словам, российско-саудовское сотрудничество в этой сфере обладает высоким потенциалом. За семь месяцев 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 20%. К 2030 году стороны нацелены на увеличение объема до $7 млрд.

Новак отметил, что Россия рассчитывает на взаимодействие отечественных компаний с Saudi Aramco в области искусственного интеллекта. В начале октября, РФ и Саудовская Аравия продлили действие соглашения о добровольном сокращении добычи нефти. Россия сократит экспорт на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Это дополнение к ранее объявленному снижению на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года.

По мнению экспертов, продление ограничений— логичный шаг для стабилизации цен на нефть. Саудовская Аравия также снизила добычу на 1 млн баррелей ежедневно.

Ранее МВФ отметил стабильный экспорт российской нефти.