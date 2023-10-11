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Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

Новак заявил о готовности увеличить поставки нефти из России в Саудовскую Аравию

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Unsplash

Россия готова нарастить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление вице-премьера Александра Новака на Российской энергетической неделе.

По его словам, российско-саудовское сотрудничество в этой сфере обладает высоким потенциалом. За семь месяцев 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 20%. К 2030 году стороны нацелены на увеличение объема до $7 млрд.

Новак отметил, что Россия рассчитывает на взаимодействие отечественных компаний с Saudi Aramco в области искусственного интеллекта. В начале октября, РФ и Саудовская Аравия продлили действие соглашения о добровольном сокращении добычи нефти. Россия сократит экспорт на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Это дополнение к ранее объявленному снижению на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года.

По мнению экспертов, продление ограничений— логичный шаг для стабилизации цен на нефть. Саудовская Аравия также снизила добычу на 1 млн баррелей ежедневно.

Ранее МВФ отметил стабильный экспорт российской нефти.

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