В Кремле высоко оценили результаты в российской энергетике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) отлично преодолел достаточно турбулентный год, сохранив и даже укрепив свои позиции на глобальных рынках. Его слова в ходе вручения журналистской премии «Энергия пера» на Российской энергетической неделе передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что все связанное с ТЭК все еще является одним из главных драйверов, которые определяют все в этом мире и очень многое в России.

«Наш топливно-энергетический комплекс еще один весьма и весьма турбулентный год провел на отлично. Несмотря на все турбулентности, вызовы, кризисы на международных рынках, наша отрасль сохранила свои позиции. Мы не только сохранили все механизмы координации с партнерами по глобальным рынкам, но и преумножили эти механизмы», — сказал Песков.

До этого заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов заявлял, что выручка атомной энергетики в России выросла на 20%.

С 11 по 13 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя, в рамках которой представители федеральных органов власти, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли и отраслевые организации обсуждают актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса.

Ранее Мишустин заявил, что РФ обладает большим инновационным потенциалом.