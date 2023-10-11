В Сбере отметили высокую устойчивость электроэнергетики к экономическим шокам

Доля отрасли электроэнергетики в ВВП России составляет 2,3%, количество занятых в ней – больше 1,5 миллиона человек, заявил в рамках бизнес-завтрака Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее» заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

«Мы, банкиры, все равно должны оценивать отрасль, в хорошем ли она состоянии, насколько она закредитована. Отрасль в хорошем состоянии, чистый долг (EBITDA) – меньше отрицательной. В принципе у отрасли есть потенциал, и далеко не во всех отраслях российской экономики складывается такая ситуация. Достаточно низкая оптовая цена, и, соответственно, привлекательная розничная цена», - пояснил Попов.

По его словам, Россия была, есть и будет страной с низкими ценами на электроэнергию.

Попов подчеркнул, что в 2022 году потребление энергии осталось в положительной зоне, что является важным сигналом о том, что в целом электроэнергетика гораздо менее волатильна по отношению к экономике, и является демпфирующим фактором для ее развития.

Напомним, с 11 по 13 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя, в рамках которой представители федеральных органов власти, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли и отраслевые организации обсуждают актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса.