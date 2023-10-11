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В Минцифры предложили способ оплаты ремонта отделений «Почты России»

Минцифры предложило оплачивать ремонт отделений почты платежом маркетплейсов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил о предложении Минцифры направлять инфраструктурный платеж маркетплейсов на покрытие части убытков отделений «Почты России» в малых населенных пунктах, а также их ремонт. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шадаева, всего у «Почты России» есть около 28 000 отделений в таких населенных пунктах. В настоящее время ведомство работает над формулой расчета платежа маркетплейсов. Министр отметил, что получаемые по расчетам отчисления укладываются в озвученный ранее порог в 0,5% от оборота.

Весной «Почта России» предложила взимать с маркетплейсов и других участников рынка электронной коммерции, чья годовая выручка составляет не менее 1 миллиарда рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а «Почте России» присвоить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект.

Ранее бизнес предложил альтернативу инфраструктурному платежу для «Почты России».

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