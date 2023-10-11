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В России назвали причину мирового топливного кризиса

«Газпром»: мировой энергокризис вызван сокращением инвестиций в нефть и газ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Мировой энергетический кризис вызван сокращением инвестиций в добычу нефти и газа. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя правления «Газпрома» Олега Аксютина.

По словам Аксютина, в последние годы в мире бытовало мнение, что эра углеводородов подходит к концу и нужно ускорить энергетический переход к возобновляемым источникам энергии. Многие страны восприняли это как руководство к действию и начали сворачивать инвестиции в добычу нефти и газа.

«За последние два года объем инвестиций составил минимум за последние 15 лет — $350 млрд. Это стало причиной энергетического кризиса, с которым мы столкнулись сегодня. Это закономерный результат недальновидной политики, которую проводили страны и энергетические компании», — констатировал Аксютин.

Кризис 2022 года вынудил многих пересмотреть свои взгляды, и теперь западные нефтегазовые компании вновь включили газ в долгосрочные программы развития, добавил топ-менеджер.

«Газпром» в отличие от других компаний не сворачивал инвестиции в новые месторождения. Коэффициент восполнения запасов холдинга всегда превышает единицу, подчеркнул Аксютин.

В конце сентября генеральный директор сланцевой бурильной компании Continental Resources (CR) Дуг Лоулер спрогнозировал резкий рост цен на нефть.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК выразил уверенность в спросе на нефть в 2024 году.

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