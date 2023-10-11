В Кремле прокомментировали ситуацию с сокращением рейсов российских авиакомпаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что правительство ищет решения для помощи отечественной авиаотрасли.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что авиакомпания S7 Airlines уменьшит на 10-15% расписание полетов на предстоящую осень и зиму из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo.

«Эта тема, которая постоянно на повестке дня у нашей авиации, властей. Правительством принимаются меры. Эта тема для нас очень важна. Транспортная доступность, регулярность — один из наших приоритетов. Ищем новые пути решения», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию.

На прошлой неделе источник «Интерфакса» в авиаотрасли рассказал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за рубеж (за исключением Белоруссии и Турции) самолеты, законтрактованные у Государственной транспортной лизинговой компании из-за риска их ареста в рамках процедуры банкротства.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.