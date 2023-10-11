Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали ситуацию с сокращением рейсов российских авиакомпаний

Песков заявил, что правительство ищет решения для помощи российской авиаотрасли

close
100%
Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что правительство ищет решения для помощи отечественной авиаотрасли.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что авиакомпания S7 Airlines уменьшит на 10-15% расписание полетов на предстоящую осень и зиму из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo.

«Эта тема, которая постоянно на повестке дня у нашей авиации, властей. Правительством принимаются меры. Эта тема для нас очень важна. Транспортная доступность, регулярность — один из наших приоритетов. Ищем новые пути решения», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию.

На прошлой неделе источник «Интерфакса» в авиаотрасли рассказал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за рубеж (за исключением Белоруссии и Турции) самолеты, законтрактованные у Государственной транспортной лизинговой компании из-за риска их ареста в рамках процедуры банкротства.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий