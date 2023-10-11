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В МВФ оценили объемы украинского внешнего долга

По данным МВФ, в 2023 году объем госдолга Украины превысит 88,1% ВВП

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Yuri Gripas/Reuters

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году объем госдолга Украины превысит 88,1% ВВП — а к 2025 году превысит 100% украинского валового внутреннего продукта, сообщает РИА Новости.

Согласно представленным данным фонда, в 2022 году госдолг Киева составлял 78,5% ВВП. В 2024 году этот показатель достигнет 98,6% ВВП, а в 2025 году — до 100,7% ВВП.

Затем, как считают в МВФ, госдолг Украины начнет снижаться.

В минфине Украины отмечают, что государственный долг Украины в августе увеличился на $1 млрд и достиг почти $133,9 млрд, причем до 70% от этой суммы составляют внешние заимствования.

Ранее глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц и возобновления налоговых проверок.

Решения, по словам Грея, ожидаются в ближайшее время.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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