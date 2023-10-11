Новак рассказал, рассматривается ли в РФ повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН сообщил, что российское правительство пока не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы бюджета на корректировку демпфирующего механизма, передает ТАСС.

Он отметил, что все будет учтено в бюджетных корректировках.

«Без повышения налоговой нагрузки. Во втором чтении будет приниматься бюджет, тогда все эти вопросы и будут решены», — указал Новак.

В июне заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов заявлял, что Министерство финансов России обсуждает возможность изменения формулы сбора налогов с продажи нефти, что увеличит поступления в бюджет.

В конце января газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и к одной из нефтяных компаний, писала, что российские власти начали обсуждать возможное изменение принципов расчета цены на нефть, которая применяется для целей налогообложения. В качестве наиболее реального варианта рассматривается привязка стоимости сорта Urals к сортам Brent или Dubai Crude с определенным дисконтом.

Ранее ЦБ назвал факторы, мешающие укреплению рубля.