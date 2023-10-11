Новак предрек изменения на энергорынке из-за конфликта Израиля и Палестины

Конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС может повлиять на мировой энергорынок. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, такие ситуации в мире могут так или иначе сказаться на ситуации с потреблением энергоресурсов «в ту или иную сторону».

Также Новак сообщил, что 11 октября он планирует обсудить обстановку на рынке нефти с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом на Российской энергетической неделе (РЭН) в Москве, а также в ходе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Накануне газета Politico писала, что палестино-израильский конфликт может привести к ужесточению американских санкций в отношении Ирана, поддерживающего Палестину, поставить под угрозу перспективы построения нормальных отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке. Любой из этих моментов в свою очередь, отмечало издание, может привести к резкому подорожанию топлива.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.