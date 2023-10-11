Бразилия в сентябре купила у РФ рекордный объем пшеницы

Бразилия в сентябре приобрела у России 246 тыс. тонн пшеницы, что стало максимальной партией за всю историю двусторонней торговли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

Согласно статистическим данным, южноамериканская страна в начале осени приобрела 246 тыс. тонн российской пшеницы, нарастив импорт в 2,6 раза за месяц. Это стало для Бразилии рекордной закупкой этого года. Отмечается, что предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2022 года, когда Бразилия купила 217,4 тыс. тонн пшеницы.

В то же время стоимость закупки в сентябре не превысила декабрьский максимум, составив $61 млн против $70 млн.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов. Он отметил, что работники сельского хозяйства обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.

Международный валютный фонд (МВФ) представил новую базу данных по странам мира, которые являются крупнейшими производителями сырьевых товаров. Согласно базе данных, Россия входит в топ-3 по природному газу, нефти, кремнию, никелю, калию, вольфраму, сурьме, магнию, пшенице и семенам подсолнечника.

Ранее пошлина на экспорт пшеницы из России повысилась на 14,4%.