Казахстан готов рассмотреть увеличение поставок нефти в Узбекистан

Власти Казахстана готовы рассмотреть увеличение поставок нефти в Узбекистан при наличии лучших условий по цене со стороны Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.

В сообщении ведомства отмечается, что поставки нефти в направлении Узбекистана осуществляются с нефтеналивной станции Шагыр (Шымкент) и НПС Касымова (Атырау).

«В случае, если узбекская сторона предложит цены и условия лучше, чем в направлении Китая или других стран зарубежья, мы готовы рассмотреть увеличение поставок», — указали в министерстве.

До этого министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что власти Казахстана собираются начать транспортировку российского газа в Узбекистан до конца октября.

Глава ведомства рассказал о завершении работ, связанных с выделением отдельной нитки для учета газа.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что республика готова увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.