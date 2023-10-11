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Казахстан готов рассмотреть увеличение поставок нефти в Узбекистан

Казахстан заявил о готовности рассмотреть увеличение поставок нефти в Узбекистан

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Shutterstock

Власти Казахстана готовы рассмотреть увеличение поставок нефти в Узбекистан при наличии лучших условий по цене со стороны Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.

В сообщении ведомства отмечается, что поставки нефти в направлении Узбекистана осуществляются с нефтеналивной станции Шагыр (Шымкент) и НПС Касымова (Атырау).

«В случае, если узбекская сторона предложит цены и условия лучше, чем в направлении Китая или других стран зарубежья, мы готовы рассмотреть увеличение поставок», — указали в министерстве.

До этого министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщал, что власти Казахстана собираются начать транспортировку российского газа в Узбекистан до конца октября.

Глава ведомства рассказал о завершении работ, связанных с выделением отдельной нитки для учета газа.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что республика готова увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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