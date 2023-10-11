Россиянам напомнили о возможности вернуть деньги за «коммуналку» в ряде случаев

Генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик рассказала, что жильцы в ряде случаев могут потребовать у управляющей компании (УК) перерасчет за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее словам, у россиян есть право на пересчет за ЖКУ в случае продолжительного отсутствия жильцов в квартире по причине отпуска, командировки и других случаев, при некачественном оказании услуг, уменьшении количества жильцов или при длительном перерыве в подаче услуг.

По словам Цвик, если причиной перерасчета стало оказание услуг ненадлежащего качества, то жильцам нужно произвести замеры, сравнить показатели с нормативами, а также составить акт, после чего подать указанные документы для перерасчета.

До этого в Государственную думу Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, повышающий до 60 тыс. рублей предельный размер платежей физлиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), при котором не требуется идентификация.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.