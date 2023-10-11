Скончался раздавший почти все свои деньги миллиардер

На 93-м году жизни скончался американский бизнесмен Чак Фини, который был основателем магазинов Duty Free Shoppers и раздал почти $8 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на основанный филантропом благотворительный фонд.

Отмечается, что Фини умер в понедельник в Сан-Франциско.

Издание подчеркивает, филантроп оставил себе на пенсию $2 млрд, у него осталась жена, пятеро детей от первого брака, 16 внуков и четверо племянников.

В публикации отмечается, что бизнесмен впервые попал в список богатейших американцев по версии Forbes в 1988 году. В тот момент его состояние оценивалось в $1,3 млрд, но позже выяснилось, что капитал Фини был значительно больше, поскольку он тайно перевел основную его часть в благотворительный фонд. Средства из него перечисляли на здравоохранение, научные исследования и правозащитную деятельность.

Например, деньги из фонда направлялись на проекты по борьбе со СПИДом в ЮАР, а также на развитие университетов в Ирландии.

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