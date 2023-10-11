Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора через Молдавию

Президент Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора в Румынию

close
100%
Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о планах открытия зернового коридора между Украиной и Румынией через Молдавию. Он сделал это заявление на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом информирует ТАСС.

Зеленский сообщил, что он обсудил с Йоханнисом «возможные совместные действия для защиты не только портов, но и всего региона, включая Украину, Молдавию и Румынию». Он подчеркнул, что развитие этого треугольника — Украины, Румынии и Молдавии — может стать мощной основой для развития не только этих стран и народов, но и всей Европы. Зеленский отметил, что уже достигнуты значительные результаты в развитии логистики в этом регионе, и подчеркнул, что такое взаимодействие будет способствовать созданию рабочих мест, развитию бизнеса и инфраструктуры.

Вечером Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором подвел итоги своего визита в Румынию, назвав его «качественным и плодотворным».

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий