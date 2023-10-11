Зеленский заявил о скором открытии зернового коридора через Молдавию

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о планах открытия зернового коридора между Украиной и Румынией через Молдавию. Он сделал это заявление на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом информирует ТАСС.

Зеленский сообщил, что он обсудил с Йоханнисом «возможные совместные действия для защиты не только портов, но и всего региона, включая Украину, Молдавию и Румынию». Он подчеркнул, что развитие этого треугольника — Украины, Румынии и Молдавии — может стать мощной основой для развития не только этих стран и народов, но и всей Европы. Зеленский отметил, что уже достигнуты значительные результаты в развитии логистики в этом регионе, и подчеркнул, что такое взаимодействие будет способствовать созданию рабочих мест, развитию бизнеса и инфраструктуры.

Вечером Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором подвел итоги своего визита в Румынию, назвав его «качественным и плодотворным».

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.