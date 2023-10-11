Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России решили приватизировать главного производителя спирта

Правительство РФ рассматривает приватизацию «Росспиртпрома» в 2023 году

close
100%
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ предложило приватизировать 100% акций «Росспиртпрома» в 2023 году путем проведения аукциона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы правительства.

«Росспиртпром» — государственный монополист по производству сырья для водки и ликероводочной продукции. Компания включает 8 спиртовых заводов и 2 сервисные организации.

По мнению Минфина, для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего игрока на рынке необходимы более гибкая маркетинговая политика и оперативное принятие решений. Этого можно добиться путем приватизации. Продажа компании на аукционе позволит привлечь максимальное число инвесторов и увеличить поступления в бюджет, считают в Минфине.

Глава РСПП Александр Шохин поддержал идею приватизации «Росспиртпрома», отметив, что частный менеджмент может управлять такими активами не менее эффективно.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов назвал приватизацию одним из возможных ресурсов пополнения бюджета.

Ранее российские власти сообщали, что пока решили не проводить приватизацию крупных компаний.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий