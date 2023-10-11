В России решили приватизировать главного производителя спирта

Министерство финансов РФ предложило приватизировать 100% акций «Росспиртпрома» в 2023 году путем проведения аукциона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы правительства.

«Росспиртпром» — государственный монополист по производству сырья для водки и ликероводочной продукции. Компания включает 8 спиртовых заводов и 2 сервисные организации.

По мнению Минфина, для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего игрока на рынке необходимы более гибкая маркетинговая политика и оперативное принятие решений. Этого можно добиться путем приватизации. Продажа компании на аукционе позволит привлечь максимальное число инвесторов и увеличить поступления в бюджет, считают в Минфине.

Глава РСПП Александр Шохин поддержал идею приватизации «Росспиртпрома», отметив, что частный менеджмент может управлять такими активами не менее эффективно.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов назвал приватизацию одним из возможных ресурсов пополнения бюджета.

Ранее российские власти сообщали, что пока решили не проводить приватизацию крупных компаний.