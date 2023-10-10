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Orlen получит часть газопровода «Ямал — Европа» с российской долей

Польский Orlen заявил о передаче ему части «Ямал — Европы» с российской долей

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Польскую часть газопровода «Ямал — Европа» передадут концерну Orlen. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что директор Управления по конкуренции и защите прав потребителей после проведения антимонопольного разбирательства решил согласиться на принятие Orlen контроля над транзитной газопроводной системой Europol Gaz S.A.

По словам представителя правления Orlen Даниеля Обайтек, данное решение является очередным шагом к восстановлению контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны.

До этого вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин говорил о том, что компания Europolgaz, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал-Европа» — требует с компании «Газпром» порядка $2,3 млрд или 6 млрд злотых.

В рамках иска Europolgaz требует с «Газпрома» возместить примерно 850 млн злотых (около $220 млн) непогашенной задолженности, за транспортировку газа. Как уточнил Сасин, долг возник в 2010 году и не был истребован при условии, что российская компания будет транспортировать газ по Europolgaz до 2045 года.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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