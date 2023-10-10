Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов

Государственный долг США вырос на $500 млрд менее чем за месяц с тех пор, как достиг исторической отметки в $33 трлн. Об этом свидетельствуют данные американского казначейства, передает РИА Новости.

Размер государственного долга США в настоящее время оценивается в $33,5 трлн.

Вместе с тем еще в середине сентября казначейство публиковало информацию о том, что госдолг США достиг $33,04 трлн. Отмечалось, что госдолг впервые в истории страны превысил отметку в $33 трлн.

Несколько дней назад сообщалось, что попытки Федрезерва сбить инфляцию только привели к обвалу рынка госдолга США и рекордному росту бюджетного дефицита.

В начале октября газета The Wall Street Journal писала о том, что резкий рост долгосрочных процентных ставок до максимума за 16 лет угрожает надеждам на «мягкую посадку» экономики США, особенно на фоне неясных причин этого скачка.

Ранее экономист назвал США стервятником-банкротом.