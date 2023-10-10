Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сейсмологи Норвегии заявили, что зафиксировали «взрыв» 8 октября в районе Balticconnector

Сейсмологи Норвегии заявили, что зафиксировали «взрыв» в районе Balticconnector

close
100%
Depositphotos

Сейсмологи в Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector, сообщает норвежское сейсмологическое объединение NORSAR.

Магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по их данным, намного ниже, чем у взрыва на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что всего четыре взрыва произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году.

Изначально считалось, что взрывов было всего два. Однако сотрудники Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar рассказали, что 26 сентября прошлого года на маршрутах российских трубопроводов были зафиксированы четыре взрыва.

В публикации указано, что уже через семь секунд после второго взрыва произошел третий. Еще через десять секунд специалисты зафиксировали четвертый взрыв на одном из газопроводов.

Как отметили представители Norsar, второй и третий взрывы произошли на расстоянии всего 220 метров друг от друга.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий