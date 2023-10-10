Сейсмологи Норвегии заявили, что зафиксировали «взрыв» 8 октября в районе Balticconnector

Сейсмологи в Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector, сообщает норвежское сейсмологическое объединение NORSAR.

Магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по их данным, намного ниже, чем у взрыва на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что всего четыре взрыва произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году.

Изначально считалось, что взрывов было всего два. Однако сотрудники Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar рассказали, что 26 сентября прошлого года на маршрутах российских трубопроводов были зафиксированы четыре взрыва.

В публикации указано, что уже через семь секунд после второго взрыва произошел третий. Еще через десять секунд специалисты зафиксировали четвертый взрыв на одном из газопроводов.

Как отметили представители Norsar, второй и третий взрывы произошли на расстоянии всего 220 метров друг от друга.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».