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ЦБ назвал факторы, мешающие укреплению рубля

ЦБ: лаги в поступлении валютной выручки от нефти мешают укреплению рубля

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Depositphotos

Лаги в получении и возврате валютной выручки экспортерами мешают укреплению рубля на фоне роста цен на нефть, считает Банк России. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитных условиях.

По данным ЦБ, в сентябре рубль вновь ослаб на фоне укрепления доллара к большинству валют из-за глобального ухода от рисков. При этом текущий рост цен на нефть не оказывал заметной поддержки рублю из-за лагов с возвратом выручки. В докладе отмечается, что колебания курса российской валюты в сентябре снизились почти вдвое по сравнению с августом и опустились до минимумов года.

«Колебания курса нацвалюты в отчетном месяце снизились в два раза до 11,1% с августовских 22,5%, вернувшись на локальные минимумы года», — говорится в сообщении.

В ЦБ считают, что рубль оказался под дополнительным давлением из-за укрепления доллара по отношению к большинству мировых валют. По их мнению, основным фактором, влияющим на стоимость российской валюты, по-прежнему остается торговый баланс.

Недавно ЦБ допустил ужесточение ДКП, чтобы вернуть инфляцию до планового значения в 4%.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил ситуацию с ценами в России фразой «если не покупать, то нормальные».

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