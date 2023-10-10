Цена на спотовый газ в Европе вернулась к $500

Спотовая цена на газ в Европе во вторник превысила $500 за тысячу кубометров впервые с начала апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В моменте контракт с поставкой завтра достиг отметки в $506, однако затем скорректировалась до уровня $486. Основной причиной резкого роста стало снижение выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в Европе c 26% в минувшие выходные до 10% по состоянию на сегодня. Еще одним фактором поддержки цен эксперты называют возобновление забастовок на заводах СПГ в Австралии.

Фьючерсные контракты на газ с поставкой в ноябре так же превысили отметку в $500. Одной из причин разгона цен на голубое топливо послужила аварийная остановка финского газопровода Balticconnector в минувшие выходные. Во вторник власти Финляндии сообщили о том, что они дадут пресс-конференцию из-за ЧП. Как уточнил телерадиоканал Yle, на ней будет объявлено о «тревожном изменении ситуации с безопасностью Финляндии». Yle отметил, что в расследовании инцидента принимают участие спецслужбы Финляндии и ее погранслужба.

До этого эстонские сейсмологи сообщили о том, что не фиксировали взрывы во время утечки на газопроводе Balticconnection.

Ранее в Финляндии открыли расследование утечки на газопроводе Balticconnector.