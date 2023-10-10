Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цена на спотовый газ в Европе вернулась к $500

Спотовая цена на газ в ЕС превысила $500 за тыс. куб. м. впервые с начала апреля

close
100%
Depositphotos

Спотовая цена на газ в Европе во вторник превысила $500 за тысячу кубометров впервые с начала апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В моменте контракт с поставкой завтра достиг отметки в $506, однако затем скорректировалась до уровня $486. Основной причиной резкого роста стало снижение выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в Европе c 26% в минувшие выходные до 10% по состоянию на сегодня. Еще одним фактором поддержки цен эксперты называют возобновление забастовок на заводах СПГ в Австралии.

Фьючерсные контракты на газ с поставкой в ноябре так же превысили отметку в $500. Одной из причин разгона цен на голубое топливо послужила аварийная остановка финского газопровода Balticconnector в минувшие выходные. Во вторник власти Финляндии сообщили о том, что они дадут пресс-конференцию из-за ЧП. Как уточнил телерадиоканал Yle, на ней будет объявлено о «тревожном изменении ситуации с безопасностью Финляндии». Yle отметил, что в расследовании инцидента принимают участие спецслужбы Финляндии и ее погранслужба.

До этого эстонские сейсмологи сообщили о том, что не фиксировали взрывы во время утечки на газопроводе Balticconnection.

Ранее в Финляндии открыли расследование утечки на газопроводе Balticconnector.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий