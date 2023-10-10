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ЦБ ждет охлаждение ипотечного рынка в России

Центробанк спрогнозировал охлаждение ипотечного рынка в ближайшие месяцы

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Центральный банк России спрогнозировал охлаждение ипотечного рынка в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости.

В регуляторе отмечают, что сентябрьские показатели темпов ипотечного кредитования были высокими, наращивание розничного кредитования продолжилось.

«Однако дальнейший рост рыночных ипотечных ставок вслед за ключевой, повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20% и рост ставок предложения по льготным программам из‑за сокращения субсидии банкам по таким кредитам на 0,5 процентного пункта будут способствовать охлаждению ипотечного рынка в ближайшие месяцы», — указано в сообщении Банка России.

Ранее Банк России допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2024 году.

Согласно сентябрьскому прогнозу регулятора, ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 11,5-12,5% против прежнего прогноза 8,5-9,5%. В 2025 году ЦБ ждет ставку на уровне 7-8% против 6,5-8,5% ранее.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил ситуацию с ценами в России фразой «если не покупать, то нормальные».

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