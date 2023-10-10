Стало известно, когда инфляция в РФ может достичь пика

Годовая инфляция в России, по оценкам Банка России, достигнет пика весной-летом 2023 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, текущие темпы роста цен уже проходят максимальную точку. «Мы думаем, что текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас. С учетом проводимой денежно-кредитной политики темпы роста внутреннего спроса будут замедляться, и соответственно темпы роста цен также будут замедляться в предстоящие месяцы в сезонно сглаженном выражении», — уточнил Заботкин.

Перед этим он констатировал, что по состоянию на 2 октября годовая инфляция в России достигла отметки в 5,9%, что выше прогнозного значения ЦБ РФ в 4%. По прогнозам регулятора к концу года инфляция может вырасти до 6-7%. Это может вынудить Центробанк принимать более жесткие решения по ключевой ставке, дополнил Заботкин. В частности, он не исключил дополнительного ужесточения монетарной политики. Согласно сентябрьскому прогнозу регулятора, ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 11,5-12,5% против прежнего прогноза 8,5-9,5%. В 2025 году ЦБ ждет ставку на уровне 7-8% против 6,5-8,5% ранее.

Недавно ЦБ РФ сообщил о том, что представит новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября.

Ранее в Минфине заявили, что правительству выгоднее прогнозируемый курс рубля.