Стали известны последствия введения самозапрета россиян на кредиты

Введение в России самозапрета на кредиты поможет бороться с мошенничеством, но не снизит его на 100%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, комментируя принятие Госдумой соответствующего законопроекта в первом чтении.

«Хищения и мошенничество с помощью дистанционных способов оформления кредита уже сформировали судебную практику и проще наложить самозапрет на кредитование, чем потом доказывать свою правоту в суде. Введение такого инструмента существенно снизит возможность мошенничества с кредитованием, но не на 100%», — пояснила эксперт.

Риск, что человек под давлением афериста сам снимет запрет или предоставит доступ к личному кабинету на портале госуслуг, все равно остается, уточнила она.

По ее словам, самозапрет на кредиты также может понадобиться в случае утечки персональных данных — например, при утере паспорта.

«Чтобы не волноваться по поводу того, что документ или персональные данные будут использованы злоумышленниками, можно оперативно подать заявление на запрет кредитования», — посоветовала Дайнеко.

Самозапрет на кредиты актуален при длительном отсутствии человека в России, добавила она.

«Во время нахождения за границей сложно оперативно решать возникающие проблемы, разбираться с вдруг возникшими кредиторами и доказывать свою неосведомленность об оформленном кем-то займе, поэтому проще наложить запрет на время пребывания за границей», — уточнила Дайнеко.

В-четвертых, самозапрет нужен, чтобы исключить соблазн оформления нового кредитного продукта.

«Если человек осознает, что от нового предложения о кредитовании ему будет отказаться нелегко, а его оформление нецелесообразно из практических и финансовых мотивов, лучше себя ограничить запретом. Так можно поступить, если есть мотивация избавиться от необдуманных трат. С запретом не получится спонтанно купить товар в кредит или рассрочку через банк», — сказала эксперт.

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволяет россиянам оформить самозапрет на кредиты через портал госуслуг, он поступает в бюро кредитных историй. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, каждый человек сможет ввести запрет на все виды кредитов и способы их заключения. Ограничения будут действовать как в банках, так и в микрофинансовых организациях. При необходимости их можно снять. Законопроект о праве граждан России на самозапрет выдачи кредитов был внесен в Госдуму 20 апреля 2023 года группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Ранее 70% россиян выступили за самозапрет на кредиты и микрозаймы.