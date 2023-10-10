ЦБ допустил повышение ключевой ставки

Банк России не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина.

Ранее Заботкин отметил, что по состоянию на 2 октября 2023 года инфляция в РФ составила 5,9%. При этом регулятор предполагает, что инфляция к концу года может разогнаться до 6-7%.По его словам, для возвращения инфляции к целевому уровню в следующем году потребуется сохранять жесткость ДКП. «По нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года. И мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость, помимо уже принятых решений», — сказал Заботкин.

Согласно сентябрьскому прогнозу регулятора, ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 11,5-12,5% против прежнего прогноза 8,5-9,5%. В 2025 году ЦБ ждет ставку на уровне 7-8% против 6,5-8,5% ранее.

В начале октября в ЦБ отмечали, что банк может сохранить высокую ставку на протяжении всего 2024 года.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил ситуацию с ценами в России фразой «если не покупать, то нормальные».