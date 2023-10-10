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На Украине заявили о снижении сбора урожая

Экс-премьер Украины Азаров: страну ждет волна банкротств агропроизводителей

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Nina Liashonok/Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в соцсетях, что в стране грядет волна банкротства агропроизводителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году будет самая тяжелая ситуация в аграрной отрасли. Сбор урожая упал по всем культурам», — написал Азаров.

Политик отметил, что в зоне риска банкротства могут оказаться агрокомпании на юге, севере и востоке, которые удалены от западных границ. При этом, по его словам, не в лучшей ситуации и центр Украины.

По мнению Азарова, спасти ситуацию может лишь «падение внутреннего потребления на фоне перманентного сокращения населения».

В начале октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина планирует направлять 75% собранного зерна на экспорт, в том числе через страны ЕС. Он также обращал внимание на необходимость транзитных путей для экспорта сельхозпродукции. Шмыгаль добавил, что, согласно прогнозам, в 2023 году Украина соберет на 10% больше урожая, чем в 2022-м.

Руководство ЕС сняло запрет на импорт украинского зерна 15 сентября и потребовало ввести контроль за вывозом аграрной продукции. С решением ЕК не согласились Польша, Венгрия и другие страны. В одностороннем порядке они продлили эмбарго на поставки зерна из Украины.

В Польше заявили о последствиях поддержки Украины.

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