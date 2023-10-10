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Биржевая стоимость бензина в России снизилась

Бензин на бирже в РФ подешевел на 2-4%, но стоимость дизеля выросла на 2,5%

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Shutterstock

Биржевые цены на бензин в европейской части России снизились по итогам торгов во вторник на 2-4%, тогда как стоимость летнего дизтоплива выросла на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Согласно итогам торгов, цена бензина марки Аи-92 упала на 3,9% до 54,2 тыс. рублей за тонну, Аи-95 подешевел на 2,4% до 58,3 тыс. рублей. В то же время стоимость летнего дизтоплива выросла на 2,6% до 60,5 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 7,34%, до 28,103 тыс. рублей за тонну.

Недавно правительство РФ ввело ряд мер для стабилизации топливного рынка. В частности, с 21 сентября был введен запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%. По мнению, независимого эксперта Константина Церазова после принятых правительством мер по стабилизации рынка главным маркером стоимости топлива может стать курс рубля.

Ранее ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» из-за цен на дизельное топливо.

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