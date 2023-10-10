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В Госдуме отреагировали на планы миллиардера Фридмана вернуться в РФ

Хамзаев заявил, что прокуратуре стоит изучить все обвинения в адрес Фридмана

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Reuters

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев отреагировал на начатую в отношении миллиардера Михаила Фридмана проверку по факту обвинений в государственной измене и дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила «Лента.ру».

По словам российского парламентария, следует основательно изучить все вероятные факты нарушений со стороны Фридмана.

«Что касается возможности финансирования Фридманом ВСУ, если есть такие доводы, то их надо проверять. Если эти доводы подтвердятся, то это все подпадает под определенные законодательные ограничения, и никто вне зависимости от фамилии не должен уходить от ответственности», — указал Хамзаев.

Как считает российский депутат, окончательный статус Фридмана по упомянутой ситуации должны определить Генпрокуратура или суд.

«Перед законом все равны», — добавил Хамзаев.

Фридман был одним из первых крупных российских бизнесменов, которые попали под санкциями из-за начала спецоперации на Украине..

До этого уточнялось, что Фридман приехал в Москву из-за эскалации израильско-палестинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины

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