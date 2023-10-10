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В РФ ужесточили требования к выдаче ипотечных займов

Правительство РФ ужесточило требования к организациям, выдающим ипотечные займы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правительство РФ ужесточило требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы гражданам. В частности, отменен упрощенный порядок включения в перечень структур с муниципальным участием. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому постановлению, главная цель — повысить надежность организаций, которые по решению «ДОМ.РФ» получают право выдавать ипотеку. Так, отменяется упрощенный порядок для муниципальных структур, а потребкооперативы и микрофинансовые организации вообще не смогут попасть в перечень.

Постановление вступает в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Его цель — повысить надежность структур, получающих право на выдачу ипотечных займов.

Центральный Банк РФ неоднократно отмечал проблемы с сектором ипотечного кредитования. Регулятор выражал обеспокоенность в том, что кредиторы снижают требования к заемщикам в ипотеке — начал расти доля кредитов с высоким соотношением долга к доходам заемщика и низким первоначальным взносом. Все это по мнению ЦБ может заставить вернуться к жестким макропруденциальным лимитам.

Ранее ЦБ увидел признаки перегрева на рынке ипотеки.

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