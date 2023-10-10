В Банке России заявили о преобладании проинфляционных рисков

Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что показатель годовой инфляции в России на 2 октября составил 5,9%. Его слова в ходе выступления в Госдуме передает ТАСС.

«Мы полагаем, что проинфляционные риски сейчас превалируют», — сказал Заботкин, отметив, что прогноз ЦБ по инфляции на конец 2023 года составляет 6-7%.

В конце сентября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила повысить сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам.

До этого директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что в 2024 году регулятор ожидает показателя ключевой ставки на уровне 11,5-12,5%.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил ситуацию с ценами в России фразой «если не покупать, то нормальные». В рамках выступления Силуанов отметил, что курс рубля должен быть предсказуемым: кому-то в стране нужно, чтобы российская валюта была сильной, а кому-то — слабой, а Минфин работает над тем, чтобы она была стабильной.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.