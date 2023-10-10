На Украине оценили готовность страны к отопительному сезону

Украине хватит накопленных запасов газа для того, чтобы благополучно пройти отопительный сезон, объем природного газа в хранилищах превысил отметку в 15,7 млрд кубометров, рассказала заместитель министра энергетики страны Светлана Гринчук. Об этом сообщает агентство УНН.

«Для успешного прохождения отопительного сезона Украина планировала накопить 14,7 млрд кубометров газа, а на прошлой неделе эта отметка уже превысила 15,7 млрд кубометров», — уточнила Гринчук.

По ее словам, сейчас идет ремонтная кампания всех объектов распределения и генерации электричества.

Как добавил Гринчук, на прошлой неделе закончен ремонт трех мощных блоков тепловых электростанций.

Подчеркивается, что подготовка объектов генерации и систем передачи к зиме осуществляется равномерно во всех областях Украины.

До этого в «Нафтогазе» сообщили, что Украина накопила 15 млрд куб. м газа. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов пояснял, что тарифы на газ на территории страны для украинцев будущей зимой сохранятся на прежнем уровне.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.