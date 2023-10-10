Путин заявил, что объем взаимной торговли России и Ирака в 2023 году снизился

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что объем торговли между Россией и Ираком в 2023 году снизился, поэтому у стран есть что обсудить в плане развития экономических отношений, передает РИА Новости.

«Объем товарооборота в 2022 году увеличился на 43%, но в этом году он снизился. Ваш визит является весьма своевременным», — отметил он.

Путин отметил, что отношения Российской Федерации и Ирака развиваются достаточно успешно. Глава российского государства указал, что в 2024 году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами.

«В прежние десятилетия наша страна многое сделала для строительства отношений с Ираком, причем в самых разных областях, прежде всего, конечно, в экономике», — подчеркнул президент России.

Также Владимир Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.