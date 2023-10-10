В России увеличат пособие по беременности

В 2025 году планируется увеличить максимальный размер пособия по беременности и родам до 794 тыс. рублей, а ежемесячного максимального пособия по уходу за ребенком — до 68,9 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда РФ.

Согласно данным министерства, это стало возможно благодаря введению единого тарифа страховых взносов. Кроме того, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день вырастет до 5,67 тыс. рублей. В целом в 2025 году из бюджета Соцстраха планируется направить на выплату этих пособий 1,13 трлн рублей. В Минтруде напомнили, что размер выплат зависит от заработка, на который начислялись страховые взносы в предыдущие два года.

Недавно в Минфине анонсировали увеличение пенсий в 2024 году на 7,5%. Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что в 2023 году рост пенсий именно на этом уровне связан с инфляцией запланированной на уровне 7,5%. Общий объем расходов на пенсии, по словам Силуанова, при этом составит около 600 млрд рублей.

Ранее россиянам пообещали увеличить выплаты по больничному листу.