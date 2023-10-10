Голикова оценила уровень безработицы в российских регионах

Уровень безработицы в России с начала 2023 года вырос в шести регионах. Об этом сообщает РИА Новости

По словам Голиковой, в августе общий уровень безработицы в стране составил 3%. В трех регионах показатель не изменился, а в остальных субъектах снизился. Число зарегистрированных безработных за последние две недели сократилось на 20 тысяч и достигло 453 тысяч человек, добавила вице-премьер.

Министр труда Антон Котяков отметил, что по нацпроекту «Демография» 54 тысячи человек уже трудоустроены после краткосрочного обучения по востребованным специальностям. Около 12 тысяч работников ОПК проходят переподготовку, первые 5,5 тысячи уже завершили курсы. Более 22 тысяч работодателей подали заявки на субсидирование найма, в результате трудоустроились 41 тысяча человек.

На заседании также обсуждались вопросы обеспечения промышленных предприятий Самарской области необходимыми кадрами, уточнили в аппарате вице-премьера.

Накануне стало известно, что производительность труда в России показала самое резкое падение за 14 лет.

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