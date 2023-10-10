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Россиянам рассказали, как формируется цена на бензин

Экономист Церазов рассказал о связи курса рубля с ценами на бензин

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Shutterstock

Рост цен на бензин в России обусловлен рядом факторов, ключевыми из которых являются мировые цены на нефть, издержки ее добычи и переработки, а так же ряд экономических факторов – об этом рассказал «Газете.Ru» экономист и независимый эксперт Константин Церазов.

По его словам, наибольшую долю в цене топлива составляют налоги и акцизы, которые регулярно повышаются, что и ведет к подорожанию бензина. Кроме того, ослабление рубля увеличивает разрыв между ценами в России и за рубежом.

«В то же время налоги на добычу привязаны к мировым ценам на нефть и курсу рубля к доллару. Рост первого показателя и снижение второго повышает себестоимость производства бензина и также ведет к росту цен», — уточнил Церазов.

Для сдерживания цен правительство активно применяет демпферный механизм — выплачивает компенсации производителям, чтобы стимулировать их поставлять топливо на внутренний рынок, а не экспортировать.

«Однако с 1 сентября выплаты по демпферу — по бензину и дизельному топливу — были снижены вдвое, и новый размер выплат уже мог не покрывать разницы между внутренними и экспортными ценами на бензин», — уточнил Церазов.

Затем, однако, ряд мер был скорректирован на фоне улучшения ситуации, на внутреннем рынке: в частности, был полностью восстановлен топливный демпфер с 1 октября, был частично снят запрет на экспорт дизеля. Кроме того была введена заградительная пошлина для экспортеров, не являющихся производителями нефтепродуктов, которая начнет действовать после снятия запрета на экспорт, и были увеличены минимальные нормативы реализации моторного топлива на биржевых торгах до 15% по автомобильному бензину и до 12,5% по дизельному топливу.

Введенные ранее ограничения прервали рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Текущая политика, вероятно, и дальше будет способствовать стабилизации ситуации, а после снятия ограничений динамика цен может во многом определяться динамикой рубля, подытожил Церазов.

С конца июля биржевые котировки на основные виды топлива, на протяжении почти двух месяцев устанавливали исторические рекорды. Стоимость тонны дизельного топлива в моменте превышала 70 тыс. рублей, бензин марки АИ-95 подорожал до 76 тысяч рублей за тонну. После введения запрета поставок за рубеж стоимость топлива обвалилась почти на 30%.

Ранее аналитик объяснил, почему в России снизились цены на бензин

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