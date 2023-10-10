Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год до 2,2%

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год на 0,7 процентного пункта, передает РИА Новости показатели отчета.

Таким образом, прогноз повышен с 1,5% до 2,2%, следует из доклада МВФ.

При этом прогноз роста ВВП на 2024 год снижен экспертами МВФ на 0,2 пункта — с 1,3% до 1,1%.

Согласно данным МВФ, в 2022 году ВВП России сократился на 2,1%.

В этом году показатель, по данным Минэкономразвития, вырастет на 2,8%, далее, в 2024-2025 годах — составит 2,3%, в 2026 году — 2,2%. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз под влиянием более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

Несколькими днями ранее Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году на 1,6% и на 1,3% в 2024 году.

4 октября в ООН сообщили, что Россия — одна из немногих стран, входящих в «Большую двадцатку», чей экономический рост ВВП предположительно ускорится в этом году.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий