Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год на 0,7 процентного пункта, передает РИА Новости показатели отчета.

Таким образом, прогноз повышен с 1,5% до 2,2%, следует из доклада МВФ.

При этом прогноз роста ВВП на 2024 год снижен экспертами МВФ на 0,2 пункта — с 1,3% до 1,1%.

Согласно данным МВФ, в 2022 году ВВП России сократился на 2,1%.

В этом году показатель, по данным Минэкономразвития, вырастет на 2,8%, далее, в 2024-2025 годах — составит 2,3%, в 2026 году — 2,2%. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз под влиянием более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.

Несколькими днями ранее Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году на 1,6% и на 1,3% в 2024 году.

4 октября в ООН сообщили, что Россия — одна из немногих стран, входящих в «Большую двадцатку», чей экономический рост ВВП предположительно ускорится в этом году.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.